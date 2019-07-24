Настя Каменских опубликовала в Сети новый снимок. Певица выложила его у себя в Instagram-аккаунте.

Настя Каменских опубликовала в Сети новый снимок. Певица выложила его у себя в Instagram-аккаунте.На черно-белой фотографии артистка запечатлена в соблазнительной позе: она сидит слегка откинув назад голову и прикрыв глаза. На ней черное боди с довольно откровенным вырезом спереди и серебристые сапоги чуть ниже колен на шпильке. Позади – многоэтажные дома.Далеко не все подписчики оценили новый кадр в ленте знаменитости. "Фу!", "Все хорошо, но сапоги вообще не в тему", "Жирная", "Да что ж ее несет-то так!", "Сапоги все испортили", "Вульгарно!" – высказывались злопыхатели."Где загадка, Настя?! Вся напоказ! Неинтересно даже", – надменно отметила пользователь Сети.Многие все же поддержали обожаемую певицу, отметив ее природные данные и осыпав комплиментами. "Красивая очень! Женственная!", "Вкусняшка!", "Идеальная, самая лучшая!", "Хорошие формы! Сочная Настя!", "Вдохновляет!", "Просто королева!" – не скупились на добрые слова восхищенные фолловеры.Отметим, недавно Настю Каменских и ее супруга Потапа обвинили во лжи. Как писали "", их брак назвали элементарной фикцией и пиар-ходом.