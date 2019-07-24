На Украине объявили о начале продаж бюстов президента страны. Гипсовый Владимир Зеленский будет предлагаться потенциальным покупателям в интернете.

На Украине объявили о начале продаж бюстов президента страны. Гипсовый Владимир Зеленский будет предлагаться потенциальным покупателям в интернете.Сувенир изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом. Приобрести "тело" Владимира Зеленского можно в следующих цветовых гаммах – мраморе, слоновой кости, глянце, а также матовой слоновой кости.Скульптура украинского лидера высотой 23 сантиметра весит 2,5 килограмма, сообщает . Названа и цена за сувенир – $78 (около 4920 рублей).В одном из объявлений на сайте интернет-аукциона сказано, что бюст Владимира Зеленского будет отличным и уникальным подарком, который "прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер". Официальные продажи бюста главы государства стартуют на Украине 25 июля.Ранее независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев отметил, что удалось стабилизировать свой рейтинг и достичь "очень хорошего результата" на выборах в Раду.Как писали "Дни.ру", досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. На первом месте с большим отрывом от своих конкурентов оказалась партия "Слуга народа" (253 места в парламенте), лицом которой выступает президент страны