Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина обнародовала несколько архивных фотографий. Среди них оказалось одно, на котором запечатлен главный мужчина в жизни популярной исполнительницы.

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина обнародовала несколько архивных фотографий. Среди них оказалось одно, на котором запечатлен главный мужчина в жизни популярной исполнительницы.Дочь Ларисы Долиной Ангелина ведет свою страничку в социальной сети Instagram. Женщина публикует там много личных фотографий и видео. Так, она выложила старый снимок, на котором запечатлена с матерью и дедушкой с бабушкой. "мало кто видел нашего самого лучшего в мире дедушку, маминого папу... он был таким.... не описать словами❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Ангелина.Воспитанием Лины занимались именно родители Ларисы Долиной. Сама артистка много работала, чтобы прокормить семью. Ангелина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с матерью, приехавшей домой после очередных гастролей. "Моя любимая ) я прилипшая к ма потому что она только приехала к нам с ба навестить и обняться) ненадолго, а потом снова пахота", – написала дочь Ларисы Долиной.У многих подписчиков этот снимок вызвал горестные впечатления. По прошествии лет сама Ангелина уже не так остро воспринимает частые разлуки с матерью. "Мама нас с ба кормила буквально, было очень тяжело . Но мы смогли ...)" – ответила одной из подписчиц Ангелина.Сейчас Лариса Долина с лихвой компенсировала отсутствие в детстве своей дочери. Артистка проводит много времени как с наследницей, так и с внучкой Александрой. Кстати, говорят, что девочку назвали в честь дедушки. Сейчас Лариса Долина с дочкой Ангелиной и любимой внучкой проводят время в Юрмале.