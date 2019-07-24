Внук Примадонны Никита Пресняков часто путешествует со своей супругой Аленой Красновой. Сейчас пара находится в Дубае, откуда девушка щедро делится снимками и видеороликами.

Внук Примадонны Никита Пресняков часто путешествует со своей супругой Аленой Красновой. Сейчас пара находится в Дубае, откуда девушка щедро делится снимками и видеороликами.Накануне модель выложила в Stories в своем Instagram-аккаунте запись, на которой запечатлен ее муж. Музыкант испробовал новый аттракцион с очками виртуальной реальности. Видно, что Пресняков улыбается и нервно дергает руками. Видимо, он пытался управлять парапланом, чтобы не врезаться в гору, так как именно в такую остановку его перенесли VR очки."Никита, 28 годиков", – с иронией отметила Алена.К слову, Краснова предпочла не повторять за возлюбленным. Она так и не решилась забраться на аттракцион, поэтому просто снимала на телефон Никиту, чтобы по-максимуму передать его впечатления фолловерам.Отметим, супруги впервые вместе прилетели в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Каждый год они летают зимовать на Бали, а вечной этого года отправились в Америку.