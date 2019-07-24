Артистка рассказала, почему вступилась за предполагаемого
криминального авторитета Олега Шишканова, который также известен
под фамилией Медведев. Любовь Успенская не знала, что ее друг занимал высокое
положение в преступной иерархии.
Артистка рассказала, почему вступилась за предполагаемого
"криминального авторитета" Олега Шишканова, который также известен
под фамилией Медведев. Любовь Успенская не знала, что ее друг занимал высокое
положение в преступной иерархии.
По словам артистки, новости о том, что Шишканов каким-то
образом связан с криминалом, стала для нее шоком. Любовь много лет знает Олега
как мецената и не догадывалась о его деятельности.
"Я знаю, что он хозяин футбольной команды, каждый год
устраивает встречи одноклассников. В моем представлении "вор в законе" должен
быть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год он
на "Песню года" приглашал всех звезд, уважительно относился, все одноклассники
его боготворят. Для меня это шок", – нелепо оправдалась в интервью .
Отзывать свою подпись вокалистка пока не планирует. Олег
Шишканов, по заверениям артистки, сделал для нее много хорошего. "Я поменяю
отношение только тогда, когда достоверно узнаю, что человек непорядочный и
связан с криминалом", – добавила .
Отметим, что вместе с вокалисткой письмо с просьбой
отпустить находящегося в СИЗО мецената под домашний арест подписали около 40
человек, в том числе Лев Лещенко, Александр Серов и Валерий Газзаев. Сегодня,
24 июля, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, но сохранил меру пресечения.
Напомним, Олегу Шишканову вменяется преступление по новой
статье Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
Он, по данным правоохранительных органов, много лет координировал деятельность нескольких
ОПГ Подмосковья, распоряжался преступными деньгами, занимался организацией азартных
игр, наркоторговлей и проституцией.