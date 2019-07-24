Артистка рассказала, почему вступилась за предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова, который также известен под фамилией Медведев. Любовь Успенская не знала, что ее друг занимал высокое положение в преступной иерархии.

Артистка рассказала, почему вступилась за предполагаемого"криминального авторитета" Олега Шишканова, который также известенпод фамилией Медведев. Любовь Успенская не знала, что ее друг занимал высокоеположение в преступной иерархии.По словам артистки, новости о том, что Шишканов каким-тообразом связан с криминалом, стала для нее шоком. Любовь много лет знает Олегакак мецената и не догадывалась о его деятельности."Я знаю, что он хозяин футбольной команды, каждый годустраивает встречи одноклассников. В моем представлении "вор в законе" долженбыть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год онна "Песню года" приглашал всех звезд, уважительно относился, все одноклассникиего боготворят. Для меня это шок", – нелепо оправдалась в интервью .Отзывать свою подпись вокалистка пока не планирует. ОлегШишканов, по заверениям артистки, сделал для нее много хорошего. "Я поменяюотношение только тогда, когда достоверно узнаю, что человек непорядочный исвязан с криминалом", – добавила .Отметим, что вместе с вокалисткой письмо с просьбойотпустить находящегося в СИЗО мецената под домашний арест подписали около 40человек, в том числе Лев Лещенко, Александр Серов и Валерий Газзаев. Сегодня,24 июля, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, но сохранил меру пресечения.Напомним, Олегу Шишканову вменяется преступление по новойстатье Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии".Он, по данным правоохранительных органов, много лет координировал деятельность несколькихОПГ Подмосковья, распоряжался преступными деньгами, занимался организацией азартныхигр, наркоторговлей и проституцией.