На полуострове сделано заявление о возведении новой переправы. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на строительство Крымского моста. Новое сооружение будет копией переправы, построенной в Керченском проливе, сообщают СМИ.

На полуострове сделано заявление о возведении новой переправы. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на строительство Крымского моста. Новое сооружение будет копией переправы, построенной в Керченском проливе, сообщают СМИ.Новый Крымский мост станет пешеходным, фактически этоуменьшенная копия переправы через Керченский пролив. Предполагается, чтосооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом дляфотографирования.Конкурс на строительство инсталляции объявлен на сайтегосзакупок. Сообщается, что, в отличие от реального Крымского моста, сооружениев Керчи будет состоять лишь из одной, автодорожной арки. Ее длина составитоколо 70 метров.Возводить сооружение будут по той же технологии, чтоКрымский мост в Керченском проливе. Правда, так же глубоко сваи вбивать непридется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетноестроение и мостовое полотно, а в конце – сделают мощение тротуарной плиткой, установятосвещение.В ноябре прошлого года украинские СМИ со ссылкой наМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщали о проседании. Такие выводы были сделаны на основе спутниковых фотографий.Наиболее серьезные проседания якобы были зафиксированы врайоне искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова. Украинцызаявляли, что скорость проседания там достигает 89 миллиметров в год.В России на очередные нелепые страшилки украинцев про отреагировали с юмором. "Сейчас ваше настроение сместится в сторонувеселья, а я буду на месте всегда", – написали в официальном аккаунтепереправы в Facebook.