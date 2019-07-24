На полуострове сделано заявление о возведении новой переправы. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на строительство Крымского моста. Новое сооружение будет копией переправы, построенной в Керченском проливе, сообщают СМИ.
На полуострове сделано заявление о возведении новой переправы. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на строительство Крымского моста. Новое сооружение будет копией переправы, построенной в Керченском проливе, сообщают СМИ.
Новый Крымский мост станет пешеходным, фактически это
уменьшенная копия переправы через Керченский пролив. Предполагается, что
сооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом для
фотографирования.
Конкурс на строительство инсталляции объявлен на сайте
госзакупок. Сообщается, что, в отличие от реального Крымского моста, сооружение
в Керчи будет состоять лишь из одной, автодорожной арки. Ее длина составит
около 70 метров.
Возводить сооружение будут по той же технологии, что
Крымский мост в Керченском проливе. Правда, так же глубоко сваи вбивать не
придется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетное
строение и мостовое полотно, а в конце – сделают мощение тротуарной плиткой, установят
освещение.
В ноябре прошлого года украинские СМИ со ссылкой на
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщали о проседании
. Такие выводы были сделаны на основе спутниковых фотографий.
Наиболее серьезные проседания якобы были зафиксированы в
районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова. Украинцы
заявляли, что скорость проседания там достигает 89 миллиметров в год.
В России на очередные нелепые страшилки украинцев про отреагировали с юмором. "Сейчас ваше настроение сместится в сторону
веселья, а я буду на месте всегда", – написали в официальном аккаунте
переправы в Facebook.