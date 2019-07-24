В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты чистые бланки медицинских книжек и оттиски печатей медицинских организаций Российской Федерации...
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных документов.
Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый предлагал иностранным гражданам приобрести изготовленную при них же медицинскую книжку для дальнейшего трудоустройства, при этом реализовав не менее двух медицинских книжек, заполненных в нарушении установленных правил Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты чистые бланки медицинских книжек и оттиски печатей медицинских организаций Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник изготавливал и сбывал поддельные документы.
Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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