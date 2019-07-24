В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты чистые бланки медицинских книжек и оттиски печатей медицинских организаций Российской Федерации...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных документов.Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый предлагал иностранным гражданам приобрести изготовленную при них же медицинскую книжку для дальнейшего трудоустройства, при этом реализовав не менее двух медицинских книжек, заполненных в нарушении установленных правил Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты чистые бланки медицинских книжек и оттиски печатей медицинских организаций Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник изготавливал и сбывал поддельные документы.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60