Угрожая применением насилия и используя предмет, похожий на пистолет, злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения и открыто похитили денежные средства и мобильный телефон...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами задержали пятерых подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 26-летний москвич. Потерпевший рассказал, что познакомился с девушкой в Интернете. Спустя несколько дней заявитель встретился с ней и ее подругой. Новые знакомые пригласили его в гости на Зеленодольскую улицу. Однако по прибытии в квартиру на заявителя напали трое неизвестных мужчин. Угрожая применением насилия и используя предмет, похожий на пистолет, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в Московской области. Ими оказались трое жителей Подмосковьяв возрасте от 23 до 27 лет, а также две девушки в возрасте 18 и 22 лет. Установлено, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору, посуточно арендовали квартиру для совершения противоправного деяния. Похищенный телефон был изъят.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных - в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18