Певица МакSим удивила поклонников – они даже не сразу ее
узнали. Артистка не просто похудела, но преобразилась. Кое-кто счел, что Марина
Максимова утратила индивидуальность.
Певица МакSим удивила поклонников – они даже не сразу ее
узнали. Артистка не просто похудела, но преобразилась. Кое-кто счел, что Марина
Максимова утратила индивидуальность.
В спортзале певица МакSим бывает часто – тем более в такую
дождливую погоду. Артистка опубликовала фотографию со своих занятий – а
поклонники ее едва узнали.
Как отмечают комментаторы, певица МакSим преобразилась до
неузнаваемости. Подписчикам известно о способности звезды быстро возвращать
форму: она доказала это после рождения своих дочерей (Александре – 10 лет, Марии
скоро исполнится 5). Но так кардинально певица никогда не менялась.
У певицы МакSим вытянулось и осунулось лицо. Фолловеры
засыпали артистку вопросами – а где же ее щечки с ямочками? Подписчики
решили, что звезда слегка переусердствовала и посоветовали ей немного
поправиться.
Некоторые раскритиковали артистку: по их мнению,
потеряла свою индивидуальность. "Я думала, Оля Бузова тут на фото... Зачем
быть шаблоном с одинаковым макияжем, прической и одеждой? Ты потерялась и очень
жаль!", – пишет комментатор. Однако
большинство фанатов все же поддержали певицу.
Напомним, в середине апреля за границей попала
в ДТП по дороге в аэропорт. Она получила множество ушибов, из-за сотрясения
мозга была нарушена речь. За минувшие три месяца МакSим не только
восстановилась, но и возобновила концерты и гастроли.