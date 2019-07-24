Певица МакSим удивила поклонников – они даже не сразу ее узнали. Артистка не просто похудела, но преобразилась. Кое-кто счел, что Марина Максимова утратила индивидуальность.

Певица МакSим удивила поклонников – они даже не сразу ееузнали. Артистка не просто похудела, но преобразилась. Кое-кто счел, что МаринаМаксимова утратила индивидуальность.В спортзале певица МакSим бывает часто – тем более в такуюдождливую погоду. Артистка опубликовала фотографию со своих занятий – апоклонники ее едва узнали.Как отмечают комментаторы, певица МакSим преобразилась донеузнаваемости. Подписчикам известно о способности звезды быстро возвращатьформу: она доказала это после рождения своих дочерей (Александре – 10 лет, Мариискоро исполнится 5). Но так кардинально певица никогда не менялась.У певицы МакSим вытянулось и осунулось лицо. Фолловерызасыпали артистку вопросами – а где же ее щечки с ямочками? Подписчикирешили, что звезда слегка переусердствовала и посоветовали ей немногопоправиться.Некоторые раскритиковали артистку: по их мнению,потеряла свою индивидуальность. "Я думала, Оля Бузова тут на фото... Зачембыть шаблоном с одинаковым макияжем, прической и одеждой? Ты потерялась и оченьжаль!", – пишет комментатор. Однакобольшинство фанатов все же поддержали певицу.Напомним, в середине апреля за границей попалав ДТП по дороге в аэропорт. Она получила множество ушибов, из-за сотрясениямозга была нарушена речь. За минувшие три месяца МакSим не тольковосстановилась, но и возобновила концерты и гастроли.