Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко и поддержавшими его депутатами Верховной рады завершилось. В администрации главы государства заявили о снятии бывшего боксера с должности градоначальника.

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко и поддержавшими его депутатами Верховной рады завершилось. В администрации главы государства заявили о снятии бывшего боксера с должности градоначальника.В публичное противостояние с президентом мэр Киева вступил всередине июля. Тогда пошли слухи, что Зеленский планирует снять Кличко сдолжности и поставить вместо него директора телеканала "1+1"Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.Бывший боксер высказался резко против инициативы главыгосударства и предложил ему альтернативный вариант. Демарш Кличко журналистыназвали бунтом. "Кличко поднимает бунт против Зеленского", – написалоиздание "ПолитНавигатор".строптивость киевского градоначальника несмутила. Как передает "Интерфакс-Украина", администрация президентапопросила правительство внести представление об освобождении Кличко отдолжности.Помимо этого, градоначальника вызвали на допрос 26 июля поделу о земельных махинациях, сообщает издание "Страна.ua". Кличко отреагировална своей странице в Facebook. Дело против него он назвал "абсолютнойраздутой чушью" и заявил, что всегда действовал в соответствии с законом."Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирированооно только ради медиаэффекта", – уверен политик.Решение Зеленского Кличко назвал "возвращением методовЯнуковича" и посягательством на местное самоуправление в Киеве. Политикпредлагал президенту альтернативный вариант в виде досрочных выборов.Градоначальника поддержал ряд депутатов Верховной рады. Но идеяКличко, видимо, не впечатлила.Виталий Кличко был избран мэром украинской столицы в 2014году после государственного переворота. Он выдвигался от партии"Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР). На постуградоначальника политик "прославился" множеством комичных и нелепыхзаявлений, позже ставших крылатыми выражениями.