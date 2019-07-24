Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко и поддержавшими его депутатами Верховной рады завершилось. В администрации главы государства заявили о снятии бывшего боксера с должности градоначальника.
Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко и поддержавшими его депутатами Верховной рады завершилось. В администрации главы государства заявили о снятии бывшего боксера с должности градоначальника.
В публичное противостояние с президентом мэр Киева вступил в
середине июля. Тогда пошли слухи, что Зеленский планирует снять Кличко с
должности и поставить вместо него директора телеканала "1+1"
Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.
Бывший боксер высказался резко против инициативы главы
государства и предложил ему альтернативный вариант. Демарш Кличко журналисты
назвали бунтом. "Кличко поднимает бунт против Зеленского", – написало
издание "ПолитНавигатор".
строптивость киевского градоначальника не
смутила. Как передает "Интерфакс-Украина", администрация президента
попросила правительство внести представление об освобождении Кличко от
должности.
Помимо этого, градоначальника вызвали на допрос 26 июля по
делу о земельных махинациях, сообщает издание "Страна.ua". Кличко отреагировал
на своей странице в Facebook. Дело против него он назвал "абсолютной
раздутой чушью" и заявил, что всегда действовал в соответствии с законом.
"Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано
оно только ради медиаэффекта", – уверен политик.
Решение Зеленского Кличко назвал "возвращением методов
Януковича" и посягательством на местное самоуправление в Киеве. Политик
предлагал президенту альтернативный вариант в виде досрочных выборов.
Градоначальника поддержал ряд депутатов Верховной рады. Но идея
Кличко, видимо, не впечатлила.
Виталий Кличко был избран мэром украинской столицы в 2014
году после государственного переворота. Он выдвигался от партии
"Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР). На посту
градоначальника политик "прославился" множеством комичных и нелепых
заявлений, позже ставших крылатыми выражениями.