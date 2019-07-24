В Магадане открылась международная конференция по вулканическому пеплу. Специалисты-авиаторы из России, Японии и Америки обсуждают возможности распространения вулканических выбросов и разрабатывают стратегию работы. В перспективе главная задача – как только появляется пепельная угроза, наладить быструю связь между странами.

В Магадане открылась международная конференция по вулканическому пеплу. Специалисты-авиаторы из России, Японии и Америки обсуждают возможности распространения вулканических выбросов и разрабатывают стратегию работы. В перспективе главная задача – как только появляется пепельная угроза, наладить быструю связь между странами.Расстояние от Камчатки до Магадана составляет порядка тысячи километров, но Колыму после каждого извержения вулканов засыпает вулканический пепел. В Магаданской области под посёлком Стекольный сейчас тоже тысячи тонн пепла, хотя известно, что на Колыме нет вулканов. Вулканический пепел принесло с Камчатки примерно 60-70 тысяч лет назад. Ученые утверждают, что десятки тысяч лет назад такое огромное количество пепла на Колыме вполне возможно.Главный научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Владимир Смирнов рассказал в беседе с "Вестями Магадан", что вероятно этот пепел камчатский. Ученые предположили, что существует гигантский Ичинский вулкан, который возник примерно 50 тысяч лет тому назад и он, типичен для Камчатки. Именно тогда вулкан выбросил огромные массы кислого материала.В настоящее время пепел от вулканов Камчатки представляет реальную угрозу современной авиации. Ученые отслеживают маршрут его передвижения. Соответственно предупреждают летчиков об угрозе в воздухе и корректируют маршрут воздушных судов. Пепел от камчатских вулканов в основном распространяется в восточном направлении с учетом розы ветров, превалирующей в северной части Тихого океана. В этой связи в зону риска попадают сотни рейсов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, — уточняет Алексей Буевич, начальник отдела ФГУП "Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской федерации".Специалисты из США, Японии и России обсуждают угрозу вулканического пепла на совместной конференции в Магадане. Представитель регионального бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Кристофер Кеоан надеется, что будет налажена автоматическая передача информации об изменении маршрута из одного района в другой. Эта работа должна быть завершена к 2020 году. Кроме того, авиаторы готовятся к предстоящим масштабным пепельным учениям, которые намечены на апрель 2020 года.