Музыканты сделали откровенное заявление. Потап и Настя Каменских опровергли сплетни о свадьбе ради пиара.

Музыканты сделали откровенное заявление. Потап и НастяКаменских опровергли сплетни о свадьбе ради пиара.Певица разместила на своей странице в Instagramвидео-бэкстейдж со съемок клипа "Константа", которым влюбленные и объявили освоей свадьбе. В нем Настя Каменских заверила пользователей соцсети, что еесемейная жизнь не фейк.Во время перерыва в съемочном процессе артисткас мужем рассказали о своих чувствах. "Нас когда-то называли Потап и Настя.И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга.Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт.Но мы точно будем вместе", – заявил избранник артистки.Настя Каменских поддержала мужа. "Каждый кадрпереполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искреннеи честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви!" -призналась певица.Теперь упоклонников звездной пары не должно остаться сомнений в том, что Настя и Потап вместе не ради пиара. Из слов музыканта также следует, что он неисключает возможности воссоединения дуэта с .Напомним, ранее в Сети появились грязныеслухи о том, что Потоп и сыграли свадьбу, чтобы вновь привлечьк себе внимание публики. Об этом начали говорить вскоре после проведенногов мае торжества. Возможно, на мысли об этом пользователей Сети подтолкнуло то,что музыканты, скрывавшие свой роман на протяжении многих лет, вдруг началивыставлять напоказ личные моменты своей жизни.