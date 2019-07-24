Музыканты сделали откровенное заявление. Потап и Настя
Каменских опровергли сплетни о свадьбе ради пиара.
Музыканты сделали откровенное заявление. Потап и Настя
Каменских опровергли сплетни о свадьбе ради пиара.
Певица разместила на своей странице в Instagram
видео-бэкстейдж со съемок клипа "Константа", которым влюбленные и объявили о
своей свадьбе. В нем Настя Каменских заверила пользователей соцсети, что ее
семейная жизнь не фейк.
Во время перерыва в съемочном процессе артистка
с мужем рассказали о своих чувствах. "Нас когда-то называли Потап и Настя.
И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга.
Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт.
Но мы точно будем вместе", – заявил избранник артистки.
Настя Каменских поддержала мужа. "Каждый кадр
переполняет нежность. Все настолько по-настоящему, настолько искренне
и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви!" -
призналась певица.
Теперь у
поклонников звездной пары не должно остаться сомнений в том, что Настя и Потап вместе не ради пиара. Из слов музыканта также следует, что он не
исключает возможности воссоединения дуэта с .
Напомним, ранее в Сети появились грязные
слухи о том, что Потоп и сыграли свадьбу, чтобы вновь привлечь
к себе внимание публики. Об этом начали говорить вскоре после проведенного
в мае торжества. Возможно, на мысли об этом пользователей Сети подтолкнуло то,
что музыканты, скрывавшие свой роман на протяжении многих лет, вдруг начали
выставлять напоказ личные моменты своей жизни.