И это не единственное преступление, которое совершил мальчик

И это не единственное преступление, которое совершил мальчикПодростка из Владимира подозревают в краже. В январе 2019 года 17-летний юноша приехал в гости к родной тете. Воспользовавшись моментом, когда родственница отвлеклась, с ее телефона он перевел 110 тысяч рублей на свой счет.46-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что к краже причастен племянник потерпевшей. Расследование продолжается.Но это не первое преступление, которое совершил подросток.Несовершеннолетний на улице напал на пенсионерку, отобрал у женщины сумку и сломал ей руку. Подросток пояснил, что преступление совершил, чтобы погасить долги, которые скопились из-за ставок на спорт в букмекерской компании.