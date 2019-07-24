24.07.2019

2019-07-24 09:15:21

Покойная Юлия Началова попала в новый скандал из-за своей сестрички

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский приостановил съемки из-за помощницы певицы Анны Исаевой. Женщины были так дружны, что певица даже считала пиарщицу своей сестричкой и очень доверяла ей. По словам Загорского, вскоре после того, как Юлия Началова умерла, у него родилась идея сделать фильм о ней. Он связался с родителями артистки, но тут выяснилось, что те уже подписали контракт с Первым каналом о создании картины, посвященной Юлии. Тем не менее, Загорскому предложили поговорить с Анной Исаевой.



"Но я устал от ее вранья и инсинуаций. Она недели три назад мне сама позвонила, сказала, что лично контролирует и редактирует все сценарии фильмов и программ о Юле, потому что они были знакомы лет 20, и предложила сотрудничать. Я согласился. Но через три дня она мне позвонила и сказала, что родители против. То есть я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. А Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво", – заявил Андрей Загорский в беседе с .



Продюсер объяснил, что Анна Исаева идет с ним на конфликт, якобы утверждая, будто вовсе его не знает. "Хотя мы знакомы прекрасно. Она работала со многими великими артистами, с Олегом Газмановым, Валерием Меладзе. Но она была всего лишь пресс-секретарем, которого не знала широкая публика. А после ухода Юли имя Анны Исаевой узнала вся страна. Она говорит, что увидела меня впервые только на похоронах Юли. Но, извините, и ее многие увидели впервые только там", – отметил продюсер.



Загорский прокомментировал слова "сестрички" Началовой, сказанные ею в интервью National News. "Она меня обвиняет, что я хожу по ток-шоу и так далее. Но она то же самое делает", – парировал Загорский. Он убежден, что Анна Исаева ставит "палки в колеса". "Я не знаю, что делать. Не хочу идти против семьи. Она выстроила себе пиар на имени Юли. Зачем устраивать эти пляски на костях? Я в отличие от нее этим не занимаюсь. Я просто хочу делать свою работу", – заявил мужчина.



Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.