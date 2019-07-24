Совместные рейдовые мероприятия сотрудников полиции, дружинников и представителей КТОС прошли в Гусь-Хрустальном районе.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и комитетов общественного самоуправления провели профилактический рейд в одном из районов города Гусь-Хрустальный.Цель мероприятия - обратить внимание родителей о возможных трагических последствиях в результате выпадения несовершеннолетних из окон, на необходимость соблюдения правил безопасности.В ходе проведения профилактического рейда полицейские и общественники раздали памятки родителям и рассказали о том, что открытые окна в летний период, а также использование противомоскитных сеток становятся причинами непоправимых трагедий. Нередки случаи, когда маленькие дети забираются на окна и опираются руками на противомоскитную сетку, которая не выдерживает даже небольшого веса ребенка. Чаще всего такое происходит в связи с ослаблением контроля над поведением детей со стороны взрослых, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на время их отсутствия, неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. Полицейские отметили важность установки на окнах специальных средств защиты, фиксаторов, замков, которые уберегут ребенка от выпадения.Стражи порядка напомнили родителям об ответственности за обеспечение безопасности детей и призвали не оставлять малышей без присмотра в помещениях с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени, а также с осторожностью относиться к решению оставить малолетнего ребенка на попечение их старших братьев и сестер.В завершение мероприятия родители поблагодарили полицейских и общественников за разъяснения, пообещав быть внимательными и соблюдать вышеперечисленные рекомендации.