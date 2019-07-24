Злоумышленник представился работником газовой службы и сообщил, что ему необходимо проверить оборудование в квартире...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионера.В полицию обратился 86-летний москвич, проживающий в одном из домов на Лечебной улице. По словам потерпевшего, к нему в квартиру позвонил неизвестный молодой человек и представился работником газовой службы. Он сообщил, что ему необходимо проверить оборудование, на что пенсионер дал согласие и пустил незнакомца в квартиру. После ухода мужчины хозяин обнаружили пропажу кошелька с денежными средствами. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на проспекте Будённого. Им оказался 22-летий приезжий.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73