Клип на песню Bohemian Rhapsody (Богемская рапсодия) группы Queen набрал на YouTube миллиард просмотров.

Клип на песню Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen набрал на YouTube миллиард просмотров."Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", — сообщили в пресс-службе Google.В честь этого события публике представили обновленную версию клипа с более качественным звуком и высоким разрешением. При этом видео было опубликовано на той же странице, чтобы сохранить все лайки и комментарии.