Скандалы и сенсации уже давно стали для звезд основным способом монетизироваться. Из-за этого знаменитости заполонили собой все Интернет-пространство. Чтобы нашим читателям было проще ориентироваться в информационном потоке, Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июля 2019 года.

Скандалы и сенсации уже давно стали для звезд основным способом монетизироваться. Из-за этого знаменитости заполонили собой все Интернет-пространство. Чтобы нашим читателям было проще ориентироваться в информационном потоке, "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июля 2019 года.Максим Галкин обнародовал новое видео, где в главных ролях оказались Лайма Вайкуле и Алла Пугачева.Подруги обсудили завершение музыкального фестиваля, при этом Примадонна отпустила крайне двусмысленную шутку.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июля 2019 года, читайте в и специальных .