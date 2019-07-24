Несколько дней назад была госпитализирована актриса Инна Чурикова. Артистка упала прямо во время спектакля. О ее состоянии рассказал директор театра Ленком Марк Варшавер.

Несколько дней назад была госпитализирована актриса Инна Чурикова. Артистка упала прямо во время спектакля. О ее состоянии рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Состояние Инны Чуриковой не вызывает опасений. Марк Варшавер настроен оптимистично. "Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной – чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", – сообщил директор театра "Ленком".Однако пока Инна Чурикова остается в больнице. Варшавер подчеркнул, что причина не в тяжести полученных травм, о которых ранее писали СМИ. "Врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко. Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы", – цитирует Марка Варшавера РИА Новости.Напомним, на днях Инна Чурикова во время спектакля "Старая дева" упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации института имени Склифосовского сначала подозревали, что актриса сломала себе ребра. К счастью выяснилось, что Инна Чурикова отделалась ушибами.В последнее время артистка часто оказывается в клиниках. В 2016 году звезду доставили в больницу с переломом руки. Ее сопровождал муж, режиссер Глеб Панфилов. Сообщалось, что получила травму в результате падения.