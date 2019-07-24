В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками. В российской дипмиссии также отметили: с учетом хороших отношений между странами ожидается, после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ.

В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками.Информация о случившемся была передана консулу посольства России в этой стране. Наши дипломаты уже встретились с экипажем задержанного судна, передает РИА Новости.В российской дипмиссии отметили: с учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидается, после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ.По данным Пхеньяна, 17 июля в 4:30 утра по местному времени (в 10:30 по Москве) российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий Северо-Восточной рыболовной компании, был задержан северокорейскими пограничниками.Судно шло под южнокорейским флагом. Оно на 30 километров зашло в территориальные воды КНДР и было задержано северокорейской погранслужбой.Власти страны сообщили, что российский капитан сейнера признал факт захода в территориальные воды КНДР.На борту сейнера, который шел на промысел краба, находятся 17 членов экипажа.