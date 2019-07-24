На пленарном заседании в среду Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей.

На пленарном заседании в среду Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей, передает РИА Новости.Автор инициативы — вице-спикер Ирина Яровая (Едина Россия)​​​ предлагает упростить и ускорить процедуру поиска пропавших детей и позволить использовать информации о соединениях мобильного устройства для определения его местоположения по соответствующему заявлению родителей, на основании постановления руководителя ведомства, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.По словам Яровой, оперативное использование шанса на незамедлительное установление местонахождения ребенка по данным геолокации даст возможность выиграть время на помощь и спасение жизни в самых разных ситуациях.Вице-спикер отметила, что по статистике 2017 года в России разыскивались около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние, а в первом квартале 2018 года — около 2,5 тысячи детей, из которых 805 — малолетние.По факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается около 10% из всего числа розыскных дел.