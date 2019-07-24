В рамках операции Нелегал полицейские в Реутове провели рейд по объектам общепита, рынков и торговых комплексов. На территории промзоны они выявили подпольный цех по переработке птицы. Там же обнаружили протухший товар и целую группу незаконных мигрантов.

В рамках операции "Нелегал" полицейские в Реутове провели рейд по объектам общепита, рынков и торговых комплексов. На территории промзоны они выявили подпольный цех по переработке птицы. Там же обнаружили протухший товар и целую группу незаконных мигрантов.Попав на такой мясокомбинат, можно надолго лишиться аппетита: куриные тушки в ящиках на грязном полу, грязные столы и сотрудники в грязной одежде.- Куры протухшие, полная антисанитария, запах ужасный.Цех больше напоминает мусороперерабатывающий завод, нежели предприятие пищевой промышленности. Объемы при этом внушительные. Расфасованная курятина отсюда, скорее всего, поставлялась на рынки Балашихи и Реутова. Именно здесь подпольное производство и обнаружено. Тут же ночлежка для иностранных рабочих.Ни о каких санитарных документах, медицинских справках, естественно, и речи не идет. Ни у одного нет даже разрешения на работу в России."Всего по результатам проведенных мероприятий составлено 83 административных протокола, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ. 48 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.Всех задержанных ждет штраф 5 тысяч рублей и, конечно, выдворение на родину. А вот тем, кто организовал канал нелегальной канал мигрантов и их фальшивую регистрацию, ждет наказание посерьезнее — до 7 лет тюрьмы.