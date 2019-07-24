Состоятельная бизнес-леди Александра Рашель вызывает на детектор лжи своего возлюбленного Александра Кудрявцева. Предпринимательница старше избранника на 34 года. В студии программы На самом деле Первого канала светская львица выяснила, что в действительности чувствует к ней молодой мужчина.

Состоятельная бизнес-леди Александра Рашель вызывает надетектор лжи своего возлюбленного Александра Кудрявцева. Предпринимательницастарше избранника на 34 года. В студии программы "На самом деле" Первого каналасветская львица выяснила, что в действительности чувствует к ней молодоймужчина."Неделю назад мне позвонила одна дама, поверхностнаязнакомая, и сообщила мне одну очень неприятную новость касаемо этого молодогочеловека. Мы вместе уже полгода. Она стала рассказывать такие подробности,которые мне очень не понравились, я позволила себе ей не поверить", -рассказала Александра Рашель ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.После Рашель пояснила, что с ней связываласьпредпринимательница и светская львица Ксения Мерц. Приятельница рассказалаАлександре, что встречалась с ее возлюбленным, вложила в его бизнес солиднуюсумму, а в итоге тот променял ее на другую. Мерц уверяет – Кудрявцев небизнесмен, как утверждает, а мошенник, жиголо и охотник за деньгами богатыхженщин."Меня напрягло, что Александр есть на сайте знакомств, онавидела. Мне это неприятно чисто психологически, чисто физически. Если это правда,я его прямо тут пристрелю", – пригрозила расправой возлюбленному бизнесвумен.Рашель словам бывшей приятельницы старается не верить. По еемнению, Кудрявцев не переписал бы на нее половину своей фирмы, будь у негоподобные намерения. Меж тем светская львица не стала скрывать, что в ее душепоселились сомнения.Александр Кудрявцев тоже появился в студии ток-шоу "На самомделе". Мужчина потрясен, что его зазноба готова поверить наговорам бывшейподруги. Он уверил присутствующих, что встречается с Рашель не из-за денег, якобыон сам достаточно зарабатывает.Кудрявцев согласился пройти проверку на полиграфе, однакоеще до начала программы, он сообщил, чтопринял препарат способный исказить результаты тестирования. Итоги исследования расстроили Александру Рашель:все то, о чем говорила Ксения Мерц, подтвердилось.Детектором лжи редакторы ток-шоу неограничились. Телевизионщики наняли адвоката Александра Бенхина, который провелсобственное расследование. По словам юриста, переписав часть фирмы на светскуюльвицу, Кудрявцев сделал ее должником."Мне на экспертизу попал договор дарения, слава богу, онпока не заверен нотариально. В компании максимум на 600 тысяч активов, а долговтам 12 миллионов рублей. Подписав, она становится должником по всем обязательствамв размере 50 процентов", – рассказал Бенхин в студии программы .Александра Рашель отказывалась верить тому, что услышала в студии ток-шоу. Предпринимательница потребовала предоставить доказательства, например, официальные выписки и справки.