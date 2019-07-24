Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Кремле. В телеграмме глава государства пожелал новому руководителю британского правительства успехов в работе, подчеркнув, что развитие отношений в различных сферах между Россией и Великобританией отвечало бы интересам обеих стран.Джонсон, в ходе своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, пообещал, что Соединенное королевство в любом случае покинет ЕС 31 октября, выполняя ранее данные обещания парламента, сообщает ТАСС.Он поблагодарил свою предшественницу, Терезу Мэй за труды по реализации выхода страны из Европейского Союза, отметив, что они не увенчались успехом из-за возникшего в Британии сопротивления "скептиков, паникеров и пессимистов". Джонсон отметил, что они неправы и его правительству теперь предстоит реализовать демократическую волю народа, выраженную на референдуме 2016 года о выходе страны из Евросоюза.В резиденцию премьер-министра, на Даунинг-стрит Джонсон прибыл из Букингемского дворца, где получил поручение от королевы Елизаветы II сформировать новое правительство.