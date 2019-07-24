Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер заявил, что Бишкек – союзник Москвы.

Владимир Путин встретился в Москве с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Российский лидер заявил, что Бишкек – союзник Москвы, пишет агентство ТАСС.Также Путин отметил, что Республика пережила уже два политических потрясения. Сейчас стране нужна стабильность, считает президент России. Он добавил, что гражданам Кыргызстана нужно объединиться вокруг нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова и помочь ему в развитии Республики.Кроме того, Владимир Путин рассказал, что у России и Кыргызстана много совместных планов и Москва настроена на их реализацию.Напомним, Алмазбек Атамбаев руководил Республикой с 2011 по 2017 годы. На этом посту его сменил Жээнбеков.