В Сети появилась информация о новом документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, который посвящен расследованию трагедии пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Судя по материалам, члены Международной следственной группы (JIT) пытались скрыть от мировой общественности важные улики.

В Сети появилась информация о новом документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, который посвящен расследованию трагедии пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Судя по материалам, члены Международной следственной группы (JIT) пытались скрыть от мировой общественности важные улики.Одним из самых ярких примеров недобросовестного подхода международных расследователей к делу о крушении пассажирского лайнера в небе над Донбассом, показанных Максом фон дер Верффом, является история с черными ящиками самолета. Так, малазийскую сторону попросту отказывались пускать на место катастрофы.Собирать улики представителям пострадавшей стороны пришлось тайно. В частности, малазийцы договорились с представителями ополчения Донбасса. В результате директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри, соблюдая инкогнито, прибыл на неподконтрольную киевским силовикам территорию, где ему передали бортовые самописцы.Когда Сакри вернулся в Киев, ему пришлось буквально держать оборону для того, чтобы у него не украли черные ящики. В итоге ценные данные все же оказались у Малайзии, что, возможно, помогло избежать еще более жестких обвинений или очередного подлога доказательств.Эксперты действительно считают, что многие улики были уничтожены или заменены фальшивками. Сообщается, что за этим могли стоять сотрудники СБУ. Вообще, само участие Украины в расследовании произошедшего в Донбассе крушения у многих экспертов вызывает большие вопросы и заставляет задуматься об истинных мотивах JIT."Мы видим, что они на самом деле не искали причины крушения и виноватых. Они сразу решили, что виновной должна быть Россия. Мы не можем принять такую позицию. Нас интересует верховенство закона и справедливость для всех. Мы должны знать, кто выпустил ракету. Только после этого мы признаем отчет следственной группы", – цитирует "Эксерт Online" премьер-министра Малайзии Мохамада Махатира.Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Никто не выжил.Практически в первые часы после катастрофы Киев и Вашингтон обвинили в произошедшем защитников Донбасса. При этом технических средств для удара по летящему на такой высоте самолету у ополчения не было. В связи с этим Запад заявил о причастности к произошедшему Россию, которая якобы предоставила добровольцам систему ПВО "Бук".Представители JIT озвучили номер бортовой ракеты, которая поразила пассажирский лайнер. С помощью этого обозначения удалось выяснить, что снаряд был взят на вооружение армией Украины. После этого специалисты перестали вспоминать про бортовой номер ракеты, сосредоточившись на других аспектах расследования.