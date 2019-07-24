Известный шахматист Владимир Кравченко забрал сына у бывшей жены Натальи Ушаковой и не дает им встретиться. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 женщина рассказала о драме, которая разыгралась в ее жизни.

Известный шахматист Владимир Кравченко забрал сына у бывшейжены Натальи Ушаковой и не дает им встретиться. В студии программы "Прямой эфир"телеканала "Россия 1" женщина рассказала о драме, которая разыгралась в еежизни.Наталья и Владимир стали мужем и женой в 2010 году, у нихродилась дочка Таня. Казалось, что семья стала крепка как никогда, но именитыйшахматист изводил ревностью жену и регулярно распускал руки. После очередного жестокогоизбиения во время второй беременности Ушакова подала на развод.Четыре года бывшие супруги сохраняли нейтралитет, однако вфеврале 2019 года все изменилось. Владимир узнал, что у Натальи привела в домнового мужчину. То, что Ушакова устроила личную жизнь, раздражалоКравченко. Бывший муж решил отомстить и отнял ребенка у матери."Он просто забрал моего сына, до которого ему не былоникакого дела. Еще до рождения он его не хотел, не знал, видеть не хотел. Яникогда не препятствовала их общению. Танечка ездила с ним в Суздаль отдыхатьна неделю. Мы развелись в 2014 году, а ревность возникла в 2018, когда япозволила себе личную жизнь", – рассказала Наталья ведущему программы "Прямойэфир" Андрею Малахову.Владимир Кравченко также появился на съемочной площадке.Шахматист заявил, что его детям грозит опасность. Якобы новый гражданский мужНатальи асоциальный элемент, который пытается завладеть квартирой егонаследников, так как приехал из Таджикистана. По словам Кравченко, в домематери маленького Мишу обижали, с тех пор мальчик не хочет видеться сродительницей. Также Владимир заявил, что Наталья нанимала киллеров, которыепытались убить его.Бывшая свекровь Ушаковой – Лариса Концевая – полностью настороне сына. Пенсионерка рассказала редакторам ток-шоу "Прямой эфир",что невестка не кормила ее внука."Она не умела готовить, я старалась научить ее готовить первые, вторые блюда, чтобы была нормальная семья. Я буду прилагать все усилия,чтобы Танечка и Миша были с сыном, потому что там, я считаю, ситуация опаснаядля них", – говорит пожилая женщина.Наталья все обвинения опровергает. На стороне Ушаковойвыступают все соседи и друзья. Поддерживает экс-супругу и новый возлюбленный – АнатолийУстинов.Гражданский муж Натальи тоже приехал на ток-шоу .На съемочной площадке Устинов появился эффектно: с порога набросился наКравченко. Завязалась серьезная драка. Обстановка в студии накалилась до предела. Мужчин елеразняли.В конце программы Наталья Ушакова и Анатолий Устиновпрошли проверку на детекторе лжи. Владимир Кравченко от исследования на полиграфе отказался. Согласно результатам тестированияАнатолий действительно очень любит Наталью и имеет глубокую эмоциональную связьс ее детьми, отнимать квартиру у гражданской супруги он не собирается. Ушакова,в свою очередь, не планировала убивать своего экс-супруга.