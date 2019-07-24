По сравнению с 1 кварталом 2018 года на 20% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

По сравнению с 1 кварталом 2018 года на 20% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьяненияКостромская область заняла второе место в ЦФО и 14 место в России в рейтинге Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Оценивались уровень легальных розничных продаж алкогольной продукции в регионах, эффективность работы органов власти по контролю в этой сфере, а также последствия потребления алкоголя населением. По мнению эксдиректора Костромского ликероводочного завода Валерия Арбузова, высокий рейтинг региона связан, в том числе, с увеличением доли местной продукции на рынке.За 1 квартал 2019 года контролирующие органы региона выявили 220 хозяйствующих субъектов, которые продавали алкогольную продукцию с нарушением требований. Правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела, составлено 210 протоколов об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято свыше 400 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.В этом году существенно снизилось количество организаций, которые допускают нарушение порядка учета продаж и декларирования оборота алкогольной продукции. Так, количество протоколов об административных правонарушениях, составленных департаментом экономического развития в отношении организаций, занимающихся торговлей спиртным, уменьшилось в шесть раз.По сравнению с 1 кварталом 2018 года на 20% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В три раза меньше стало смертей, причиной которых стал алкоголь, в том числе, некачественный.Эффективность работы в этом направлении заметна, отметил эксдиректор Костромского ЛВЗ, почетный гражданин Костромской области Валерий Арбузов. При активном содействии администрации Костромской области и департамента экономического развития был привлечен инвестор, и полтора года назад Костромской ликероводочный завод возобновил работу. За последний год предприятие увеличило объем выпуска и ассортимент продукции. Сейчас она представлена во всех региональных и в некоторых федеральных торговых сетях. Доля продаж предприятия на костромском рынке составляет 16%.«Рынок легальной продукции в Костромской области вытесняет нелегалов. Это действительно так. Так и должно быть. КВЛЗ увеличивает объемы выпускаемой продукции. Костромичи поддерживают родной завод и доверяют местной продукции. Отслеживать контрафактный алкоголь – это наша общая задача. Только различные формы контроля и борьба с контрафактом будут способствовать тому, чтобы предприятие по производству качественной продукции развивалось. И платило налоги в бюджет - Костромской ЛВЗ приносил сотни миллионов в казну. Надо и сейчас ставить себе цель выходить на эти показатели», - рассказал эксдиректор КЛВЗ, почетный гражданин Костромской области Валерий Арбузов.В Костромской области на сегодняшний день действуют 330 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции – магазины и предприятия общественного питания. Все, согласно федеральному законодательству, подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе.Только за первое полугодие 2019 года областная казна получила доходов от акцизов 220 млн рублей, что на 87,9 млн больше, чем в за тот же период прошлого года.