Грузинская джазовая дива Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. Мол, ноги ее тут больше не будет, раз русские столь неуважительно повели себя на ее любимой родине. Корреспондент Дни.ру встретился с артисткой за кулисами далекого от политики музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала и спросил, не жалеет ли она о своем решении.

Грузинская джазовая дива Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. Мол, ноги ее тут больше не будет, раз русские столь неуважительно повели себя на ее любимой родине. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артисткой за кулисами далекого от политики музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" и спросил, не жалеет ли она о своем решении."Я очень люблю российскую публику, скучаю по ней, по этим фантастическим, гениальным, душевным слушателям, но в данной ситуации просто не могла поступить иначе, – вздыхает Нино. – Ведь мое утро начинается в моей стране, в Грузии. И порой оно бывает таким, каким ты не хочешь. Дело тут даже не в политике, а в моем личном ощущении к данной ситуации".О том, пересмотрит ли певица свое решение прекратить концерты в России, пока говорить рано. "Ничего не знаю, потому что сама в шоке, – вздыхает Нино. – Но о тех своих словах не жалею. Я ведь не любитель лишних и пустых разговоров – высказываюсь всегда только по делу. Мне, действительно, было очень больно и обидно за все, что происходит вокруг".Напомним, что 20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые протесты из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента Грузии во время посещения делегацией сессии православного форума. Уже на следующий день Катамадзе написала на своей странице в социальной сети, что появление на фестивале "Усадьба Jazz" было ее последним на российской земле. Катамадзе также отметила, что выступает за смещение главы МВД Грузии: "Гахария должен уйти в отставку!"Сегодня Нино Катамадзе много выступает по всему миру, она популярна и востребована, поэтому с супругом Давидом не видят друг друга по несколько месяцев. Однако это не уменьшает градуса любви и привязанности между ними. "Мой муж – хирург, он тоже много ездит, поэтому понимает меня", – заверила Нино.Ее единственный сын Николас появился на свет в 2008 году, в то время, когда грузино-российские отношения из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии переживали кризис. Но уже через три месяца после родов Нино отправилась в Москву с сольным концертом, когда все иные артисты отказались ехать. Позже в одном из интервью она заявила: "Я знала, куда я еду. Помню в зале меня встретили Валентин Гафт и Галина Волчек – в знак того, что главное и важное – это любовь. Ведь каждый мой концерт и приезд в любой город – это прежде всего выражение любви и добра, там, где есть ее дефицит. Потому что там, где война, там нужно петь песни, где холод, там должно быть тепло. В противном случае мы все время будем воевать, а где же тогда место любви?!"Интересно, что на сцене "Лайма. Рандеву. Юрмала" Катамадзе появилась в платье с оригинальным принтом, на котором по-грузински было многократно написано слово "любовь". В данной ситуации это было очень уместно, красиво и символично."У моего сына фантастический музыкальный слух, он хотя еще и маленький, но пробует разные музыкальные инструменты, – улыбается Нино. – Не знаю, кем он вырастит в итоге, но жить без музыки точно не сможет. А я мечтаю спеть с ним дуэтом!".