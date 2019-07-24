Депутат Верховной рады Надежда Савченко сожгла все агитационные материалы после своего провала на внеочередных выборах в новый состав украинского парламента. После проигрыша она написала в Сети, что украинцы освободили ее от всех обязанностей и совести перед ними.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сожгла все агитационные материалы после своего провала на внеочередных выборах в новый состав украинского парламента. После проигрыша она написала в Сети, что украинцы освободили ее от "всех обязанностей и совести перед ними".Позже экс-нардеп опубликовала видеоролик, в котором заявила, что ей жаль погибшего главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Обращение показали в эфире программы "Кто против?"Савченко отметила, что для Украины было бы лучше, если бы лидер ДНР остался жив."Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Я считаю, что, наверное, Захарченко достоин был жизни", — сказала она.Захарченко погиб 31 августа 2018 года, когда в кафе "Сепар" произошел взрыв. Лидер ДНР получил несовместимые с жизнью ранения. В центре Донецка на месте его гибели возвели мемориал.В 2019 году в деле об убийстве Захарченко появились имена подозреваемых. Одним из киллеров считается выходец из ДНР. В СБУ отрицают свою причастность к убийству главы республики.