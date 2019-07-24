Певица Наталья Штурм меняет ухажеров как перчатки. Сейчас у артистки новые отношения, о них она иногда рассказывает в личном микроблоге.

Певица Наталья Штурм меняет ухажеров как перчатки. Сейчас уартистки новые отношения, о них она иногда рассказывает в личном микроблоге.Знаменитость старается не показывать лицо избранника и неназывает его имени. Меж тем Наталья Штурм признается, что к ухажеру успелапривязаться.В разлуке артистка так сильно скучает по возлюбленному, чтопостоянно грезит о близости с ним. "Мужчины, у вас так бывает? Ждешь, ждешь,мечтаешь, а встретились и сил нет😭 Хотела изнасиловатьсегодня (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – проговорилась Наталья Штурм в Instagram, а после с помощью хештегов дала понять, чтоперезанималась в спортивном зале, поэтому на интим энергии не осталось.Отметим, что на днях певица рассказала об отношениях,которые закончились для нее очень болезненно. пожаловалась на то, чтоизбранник изменял ей с молоденькой. Артистка не назвала имя экс-любовника, ноотметила, что его знает вся страна. Звезда не стала мириться с предательством идала ухажеру от ворот поворот."Таких, как я, у него не было вообще, а он просто взял ипоменял меня на более молодой возраст. Мужчинам свойственно любить болеемолодых. Мне тоже нравятся молодые! Но это ничего не значит", – призналась