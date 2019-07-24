Певица Наталья Штурм меняет ухажеров как перчатки. Сейчас у
артистки новые отношения, о них она иногда рассказывает в личном микроблоге.
Певица Наталья Штурм меняет ухажеров как перчатки. Сейчас у
артистки новые отношения, о них она иногда рассказывает в личном микроблоге.
Знаменитость старается не показывать лицо избранника и не
называет его имени. Меж тем Наталья Штурм признается, что к ухажеру успела
привязаться.
В разлуке артистка так сильно скучает по возлюбленному, что
постоянно грезит о близости с ним. "Мужчины, у вас так бывает? Ждешь, ждешь,
мечтаешь, а встретились и сил нет😭 Хотела изнасиловать
сегодня (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – проговорилась Наталья Штурм в Instagram, а после с помощью хештегов дала понять, что
перезанималась в спортивном зале, поэтому на интим энергии не осталось.
Отметим, что на днях певица рассказала об отношениях,
которые закончились для нее очень болезненно. пожаловалась на то, что
избранник изменял ей с молоденькой. Артистка не назвала имя экс-любовника, но
отметила, что его знает вся страна. Звезда не стала мириться с предательством и
дала ухажеру от ворот поворот.
"Таких, как я, у него не было вообще, а он просто взял и
поменял меня на более молодой возраст. Мужчинам свойственно любить более
молодых. Мне тоже нравятся молодые! Но это ничего не значит", – призналась
.