Следственными органами возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществления деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома.В июле участники одного из движений организовали в Москве митинг, а также пикетирование зданий и помещений Мосгорзибиркома. Как сообщают в Следственном комитете РФ, это было сделано с целью оказания давления на членов комитета и окружных избирательных комиссий. Кроме этого действия участников митинга сопровождались угрозами применения насилия.В рамках расследования уголовного дела следствием будут проведены допросы организаторов, а также участников несогласованных митингов и пикетирований.Ранее сообщалось, что оппозиционера Алексея Навального задержали утром в среду, 24 июля, во время его утренней пробежки. Общественный деятель рассказал, что его отвезли в ОВД по Даниловскому району. До этого Навальный призывал своих сторонников участвовать в несанкционированной акции протеста 27 июля в том случае, если оппозиционных кандидатов не допустят к выборам в Мосгордуму.Во вторник, 24 июля, глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами заявила, что с помощью митингов нельзя повлиять на работу избирательной комиссии.