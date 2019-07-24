Ольга Бузова пригласила поклонников на последний концерт. В Instagram певица утверждает, что именно они умоляли ее выступить с программой Под звуки поцелуев в центре Москвы. Однако комментарии заставляют в этом усомниться.

Ольга Бузова пригласила поклонников на последний концерт. В Instagram певица утверждает,что именно они умоляли ее выступить с программой "Под звуки поцелуев"в центре Москвы. Однако комментарии заставляют в этом усомниться.Ольга Бузова любит традиции – как утверждает поющая ведущая,они объединяют. Певицу с поклонниками должна объединить, по ее замыслу,традиция больших сольных концертов звезды. И Бузова решила ее не нарушать."14 ноября я дам свой последний концерт и выйду насцену с программой, с которой три года назад все началось – ПодЗвукиПоцелуев.Его я решила устроить там, где все начиналось, там ,где мы впервые встретилисьс вами, и пели все вместе хором... при полном #soldout – в самом центре Москвы...",– подписала Ольга Бузова опубликованную в ее Instagram афишу (орфография и пунктуация оригинала).По словам телеведущей, фанаты очень просили ее об этомконцерте – а их желание для закон. Однако, судя по комментариям,подписчики пока не очень стремятся приобретать билеты на "шоу века".Некоторые из них с робкой надеждой спрашивают звезду – а почему концертпоследний, ведь вроде все идет хорошо.Вопросы пользователей игнорирует. Как, впрочем,и более откровенные высказывания на свой счет. "Слава Богу, ты заткнешься!", -пишет один из комментаторов. И никто из фолловеров ему почему-то не возразил.