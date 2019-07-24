Ольга Бузова пригласила поклонников на последний концерт. В Instagram певица утверждает,
что именно они умоляли ее выступить с программой Под звуки поцелуев
в центре Москвы. Однако комментарии заставляют в этом усомниться.
Ольга Бузова пригласила поклонников на последний концерт. В Instagram певица утверждает,
что именно они умоляли ее выступить с программой "Под звуки поцелуев"
в центре Москвы. Однако комментарии заставляют в этом усомниться.
Ольга Бузова любит традиции – как утверждает поющая ведущая,
они объединяют. Певицу с поклонниками должна объединить, по ее замыслу,
традиция больших сольных концертов звезды. И Бузова решила ее не нарушать.
"14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на
сцену с программой, с которой три года назад все началось – ПодЗвукиПоцелуев.
Его я решила устроить там, где все начиналось, там ,где мы впервые встретились
с вами, и пели все вместе хором... при полном #soldout – в самом центре Москвы...",
– подписала Ольга Бузова опубликованную в ее Instagram афишу (орфография и пунктуация оригинала).
По словам телеведущей, фанаты очень просили ее об этом
концерте – а их желание для закон. Однако, судя по комментариям,
подписчики пока не очень стремятся приобретать билеты на "шоу века".
Некоторые из них с робкой надеждой спрашивают звезду – а почему концерт
последний, ведь вроде все идет хорошо.
Вопросы пользователей игнорирует. Как, впрочем,
и более откровенные высказывания на свой счет. "Слава Богу, ты заткнешься!", -
пишет один из комментаторов. И никто из фолловеров ему почему-то не возразил.