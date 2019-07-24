В рамках расследования ЧП в палаточном лагере Холдоми, где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения.

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.Всего в лагере отдыхали 189 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Размещались они в 26 палатках, 20 из которых сгорели. Тело 11-летней девочки обнаружили на пепелище, еще трое пострадавших детей, получивших ожоги 70-90 процентов тела, скончались в больнице.На допрос доставили директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя и директора компании "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова, их подозревают в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В среду стало известно о том, что уголовное дело о халатности завели и на начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.В июле в лагере проводились плановые учения, о которых ранее упоминал Кузнецов, во время которых, как полагают следователи, подозреваемый обнаружил нарушение противопожарных норм в палатках, но закрыл на это глаза и не стал оформлять документы.По предварительной версии, причиной возгорания стали оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи. После трагедии лагерь будет закрыт.