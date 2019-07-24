Нападающий Лоренсо Мельгарехо может покинуть Спартак до закрытия летнего трансферного окна. Контракт парагвайца с москвичами рассчитан до лета 2020 года.

Нападающий Лоренсо Мельгарехо может покинуть "Спартак" до закрытия летнего трансферного окна. Контракт парагвайца с москвичами рассчитан до лета 2020 года.Клуб пока не выразил заинтересованности в продлении контракта с футболистом. Сам Лоренсо пока не знает, хочет ли он остаться в "Спартаке" или сменить клуб. Как сообщил сайт Sport 24, агент Мельгарехо не исключает ухода нападающего.Основной причиной ухода Мельгарехо может стать ужесточение лимита легионеров. Сам футболист, не заигранный за сборную Парагвая и выступающий в России более 5 лет, изъявлял желание получить российское гражданство, но никаких шагов этом направлении предпринято не было.