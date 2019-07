Борис Джонсон официально стал четырнадцатым премьер-министром Великобритании. 24 июля глава Консервативной партии приехал к королеве Елизавете II. По традиции монаршая особа попросила политика стать ее премьером.

Борис Джонсон официально стал четырнадцатым премьер-министром Великобритании. 24 июля глава Консервативной партии приехал к королеве Елизавете II. По традиции монаршая особа попросила политика стать ее премьером, пишет агентство РИА Новости. Сообщается, что Джонсон начнет формировать правительство уже сегодня.В своей программной речи в качестве нового премьера Джонсон пообещал, что 31 октября островное королевство покинет ЕС без всяких "если" и "но"."Народ Великобритании устал ждать!" — заявил он.По пути во дворец кортежу Бориса Джонсона преградили путь активисты британского отделения Greenpeace. По словам защитников природы, они пытались передать новому премьеру важное письмо о борьбе с изменением климата. Однако полиция заставила активистов освободить дорогу.Greenpeace protesters stop Boris Johnson’s car on the way to Buckingham Palace #BorisJohnsonPM https://t.co/Yj7pXrtTNw pic.twitter.com/OBs4fy4KQs— The Telegraph (@Telegraph) 24 июля 2019 г.После визита к королеве Борис Джонсон отправился в свою резиденцию на Даунинг-стрит. Там его уже ждала его 31-летняя подруга Кэрри Саймондс. На встречу с Елизаветой II она не поехала потому, что не является официальной супругой нового главы правительства, уточняют журналисты. Таким образом Борис Джонсон – второй в истории неженатый премьер-министр.