Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в
спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.
Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в
спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.
Певица опубликовала несколько снимков с
отдыха во Франции. На фото звезда предстала перед пользователями без косметики. Подписчики очень этому обрадовались,
потому что несколько дней не получали вестей от своей любимицы.
"Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь,
нашлась!!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все
просто с этим отдыхом", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Фолловеры не
смогли удержаться от комплиментов. Они отметили, что исполнительница без
косметики выглядит просто потрясающе.
"Какая
красотка! Такая свежая, естественная, сияющая. Вам очень хорошо
без мейкапа!", "Альбина, свежак и бодряк. И это еще после
тренировки", "Выглядите шикарно! Отдых пошел на пользу! Так держать!", "Какая
хорошенькая!!!" – высказались поклонники Альбины Джанабаевой.
Отметим,
певица на отдыхе успевает все: и понежиться на пляже, и погулять по парижским
улочкам, и посвятить время семье. На днях
посетила канатный парк в местечке Вьей-Гэр.
"Ох, скажу я вам, дорогие мои... Если вы бывали в
таких парках, и ни разу этого не сделали, как я, до сегодняшнего момента – вы
многое потеряли... Это, конечно, восторг! Самое сложное было спрыгнуть с высоты
+– 10 метров, и собиралась я минут 20", – подписала видео в своем микроблоге