Любовь Толкалина показала поклонникам самый сладкий на земле арбуз. Актриса впервые в этом сезоне полакомилась ягодой.

Любовь Толкалина показала поклонникам самый сладкий на землеарбуз. Актриса впервые в этом сезоне полакомилась ягодой.Арбуз Любовь Толкалина получила из Чимкента. Это город вКазахстане, где актриса жила в далеком детстве. Фотографией спелого лакомстваартистка поделилась в Instagram."Моя мама, Татьяна Федоровна, родом из Чимкента( илиШымкента, как кому нравится) в тех местах я не бывала никогда, не считаяраннего детства и помню только как в кустах малины меня напугала собака...Арбуз из Чимкента это значит самый сладкий на земле...", – подписаласнимок актриса. Любовь Толкалина добавила, что теперь подписчикам некотороевремя придется терпеть такие снимки в ее микроблоге.Актриса сейчас отдыхает на Южном Урале. На днях рассказала фолловерам о купании в озере с кристально чисто водой -она считает, что нашла "место силы". Подписчики актрисы, средикоторых нашлись и жители Урала, подтвердили чувства артистки – они рассказалиТолкалиной об уникальности озера Тургояк и его энергетике.В последнее время все чаще в Сети появляются снимки полуобнаженной . Актриса гордится своими формами и с превеликим удовольствием демонстрирует их окружающим. Не всем поклонникам это по душе – некоторые критикуют актрису за откровенность.