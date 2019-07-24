Любовь Толкалина показала поклонникам самый сладкий на земле
арбуз. Актриса впервые в этом сезоне полакомилась ягодой.
Любовь Толкалина показала поклонникам самый сладкий на земле
арбуз. Актриса впервые в этом сезоне полакомилась ягодой.
Арбуз Любовь Толкалина получила из Чимкента. Это город в
Казахстане, где актриса жила в далеком детстве. Фотографией спелого лакомства
артистка поделилась в Instagram.
"Моя мама, Татьяна Федоровна, родом из Чимкента( или
Шымкента, как кому нравится) в тех местах я не бывала никогда, не считая
раннего детства и помню только как в кустах малины меня напугала собака...
Арбуз из Чимкента это значит самый сладкий на земле...", – подписала
снимок актриса. Любовь Толкалина добавила, что теперь подписчикам некоторое
время придется терпеть такие снимки в ее микроблоге.
Актриса сейчас отдыхает на Южном Урале. На днях рассказала фолловерам о купании в озере с кристально чисто водой -
она считает, что нашла "место силы". Подписчики актрисы, среди
которых нашлись и жители Урала, подтвердили чувства артистки – они рассказали
Толкалиной об уникальности озера Тургояк и его энергетике.
В последнее время все чаще в Сети появляются снимки полуобнаженной . Актриса гордится своими формами и с превеликим удовольствием демонстрирует их окружающим. Не всем поклонникам это по душе – некоторые критикуют актрису за откровенность.