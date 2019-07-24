Томским опытом восстановления деревянных домов заинтересовались регионы. С просьбой поделиться опытом по сохранению деревянного зодчества в администрацию Томска стали поступать запросы из других городов. Кроме того, жителей интересует программа Аренда за рубль.

Томским опытом восстановления деревянных домов заинтересовались регионы. С просьбой поделиться опытом по сохранению деревянного зодчества в администрацию Томска стали поступать запросы из других городов. Кроме того, жителей интересует программа "Аренда за рубль".Так, сообщает ГТРК "Томск", месяц назад был запрос из Санкт-Петербурга, а на минувшей неделе в администрацию города обратились жители Кировской области. Им в качестве примера предложили познакомиться с ходом восстановления двух деревянных домов. Первый дом уже выставлен для сдачи в субаренду, реставрация там практически завершена. Во втором здании в настоящее время активно ведется капитальный ремонт, оно является памятником регионального значения. Инвестор рассчитывает, что большая часть бревен на доме будет сохранена. Потребуют обновления лишь перекрытия между первым и вторым этажами. Ремонту подвергнется также фундамент здания.Программа по сохранению деревянного зодчества в городе ведется с 2016 года. За это время в аренду передано 27 пустующих деревянных зданий, на 12 объектах работы еще продолжаются, один дом уже готов, ещё три — в стадии завершения. По остальным домам специалисты готовят проектную документацию. В работу берут дома на центральных улицах города и объекты фоновой застройки, что в первую очередь представляет интерес для инвесторов.