Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят медовый месяц на Мальдивах. На видео в соцсети телеведущая показала супруга, собирающего еду на помойке.

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят медовый месяц наМальдивах. На видео в соцсети телеведущая показала супруга, собирающего еду напомойке.Облаченный в тряпье Влад Топалов и не менее нарядная РегинаТодоренко объявили розыгрыш призов в Instagram. Звездная пара обещает дорогие подарки – но при этомсами они после такого затратного мероприятия, как свадьба, питаются на помойкеи спят в машине.Внедорожник Регина назвала одним из призов. Однако облаченныйв телогрейку Влад Топалов бросился к машине, обнял ее за колесо и закричал, чтоновобрачным негде будет спать. Тодоренко с подбитым глазом не обратила на воплисупруга никакого внимания.и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Сорренто. На торжество позвали только самых близких. Отношения телеведущая и певец оформили в ноябре прошлого года – однако, поскольку Тодоренко была на седьмом месяце беременности, влюбленные решили отложить праздник.Звездная пара недавно дала интервью журналистам. Регина Тодоренко и признались, что уже не раз задумывались о разводе – в семье кипят итальянские страсти. Однако чувство юмора помогает преодолеть конфликты.