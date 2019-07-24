Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят медовый месяц на
Мальдивах. На видео в соцсети телеведущая показала супруга, собирающего еду на
помойке.
Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят медовый месяц на
Мальдивах. На видео в соцсети телеведущая показала супруга, собирающего еду на
помойке.
Облаченный в тряпье Влад Топалов и не менее нарядная Регина
Тодоренко объявили розыгрыш призов в Instagram. Звездная пара обещает дорогие подарки – но при этом
сами они после такого затратного мероприятия, как свадьба, питаются на помойке
и спят в машине.
Внедорожник Регина назвала одним из призов. Однако облаченный
в телогрейку Влад Топалов бросился к машине, обнял ее за колесо и закричал, что
новобрачным негде будет спать. Тодоренко с подбитым глазом не обратила на вопли
супруга никакого внимания.
и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Сорренто. На торжество позвали только самых близких. Отношения телеведущая и певец оформили в ноябре прошлого года – однако, поскольку Тодоренко была на седьмом месяце беременности, влюбленные решили отложить праздник.
Звездная пара недавно дала интервью журналистам. Регина Тодоренко и признались, что уже не раз задумывались о разводе – в семье кипят итальянские страсти. Однако чувство юмора помогает преодолеть конфликты.