Число пострадавших в результате пожара в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском увеличилось до восьми человек. В больницу обратился еще один мальчик с поверхностными ожогами.

Число пострадавших в результате пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском увеличилось до восьми человек. В больницу обратился еще один мальчик с поверхностными ожогами."Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.Трагедия произошла в ночь на 23 июля. Полностью выгорели 20 из 26 палаток, в которых жили дети. На месте погибла одиннадцатилетняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.Семьи пострадавших детей получат компенсацию: 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей — если тяжкий и средней тяжести вред.Следственный комитет по факту произошедшего возбудил два уголовных дела. По предварительным данным, причиной пожара мог стать установленный в палатке обогреватель.