Бывший спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений и допустил, что Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента, передает телеканал "Россия 24".Кроме того, Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы". В эти минуты Мюллер выступает на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты законодательного органа США.Между тем, президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении, и задался вопросом, почему экс-спецпрокурор Мюллер не провел расследование в отношении собственных следователей.So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2019 г."Демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться повесить его на совершенно невиновного президента, а когда он борется против этой незаконной и предательской атаки на нашу страну, они называют это препятствованием правосудию? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не провел расследование в отношении следователей?"​​​.