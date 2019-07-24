Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова скорректировала собственное заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, заявленных ранее, уже не упомянула.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова скорректировала собственное заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, заявленных ранее, уже не упомянула, передает РИА Новости.Денисова ранее заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже готовятся последние документы​​​. Однако это утверждение опровергла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заявив, что следственными органами РФ пока не принято решение относительно моряков."Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ, и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", — написала Денисова на своей странице в Facebook.