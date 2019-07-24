Местный житель оформил кредитную карту, заранее зная, что не будет возвращать займ в кредитно-финансовую организацию.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одной из финансово-кредитных организаций, сообщивший о возможных противоправных действиях, совершенных клиентом учреждения.Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что несколькими месяцами ранее в организации путем заполнения он-лайн заявки была оформлена кредитная карта. После осуществления расходных операций денежные средства для погашения задолженности на кредитный счет не поступили.В ходе проверки сотрудники полиции установили местонахождения пользователя карты, 34-летнего местного жителя.Полицейским злоумышленник рассказал, что оформил карту, предоставив заведомо ложные сведения и заранее знал о том, что возвращать кредит не будет.Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями местного жителя, составила 13 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.