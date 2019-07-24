Правоохранительные органы Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Задержанный находился в международном розыске. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Правоохранительные органы Армении арестовали Оганеса Айрапетяна, фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Задержанный находился в международном розыске.Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. По ее словам, фигурант арестован на 40 дней. Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам с просьбой передать им дело для уголовного преследования в отношении арестованного, сообщает РИА Новости.Трагический инцидент произошел 1 июня в Красногорске. В массовой драке был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Он встал на защиту местного жителя, увидев, как того избивали.