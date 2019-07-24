Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему необходимо введение закона о продаже алкоголя с 21 года. По его словам, именно к этому возрасту организм достигает физиологической зрелости.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему необходимо введение закона о продаже алкоголя с 21 года. По его словам, именно к этому возрасту организм достигает физиологической зрелости.Соответствующее заявление Онищенко сделал во время интервью радиостанции "Говорит Москва". По его словам, у людей "ангажированное мнение" опирается на то, что юридический возраст человека, когда он становится полноправным гражданином — 18 лет. Именно потому некоторые считают, что введение закона о продаже алкоголя с 21 года — это ограничение прав человека, поскольку употребление алкоголя — "это неотъемлемое право свободной личности".Геннадий Онищенко отметил, что к 21 году человек биологически созревает для того, чтобы оказать максимальное сопротивление алкогольной зависимости. "Дело в метаболизме", — подчеркнул бывший главный санитарный врач.Также Онищенко рассказал, что психологическая зрелость у человека наступает раньше, именно потому действующее законодательство устанавливает совершеннолетие в 18 лет. В этом возрасте люди уже могут нести уголовную и административную ответственность, принимать участие в выборах и служить в армии.Геннадий Онищенко заявил, что "все эти демагогические разглагольствования построены на беспокойстве пивной мафии". По его словам, страна только выиграет, если ограничит молодых людей от права терять здоровье и становиться ассоциальными людьми. Бывший главный санитарный врач отметил, что если этого удастся добиться, то данное явление будет самым видным достижением Думы VII созыва, направленное на благо будущих поколений.Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому регионы наделены правом увеличить возраст продажи алкогольной продукции с 18 до 21 года.