Американский боец смешанного стиля Ник Ньюэлл готовится к дебюту в разряде Bellator. Его соперником станет соотечественник Кори Браунинг. Бой пройдет в Бриджтауне.

Американский боец смешанного стиля Ник Ньюэлл готовится к дебюту в разряде Bellator. Его соперником станет соотечественник Кори Браунинг. Бой пройдет в Бриджтауне.Особенность предстоящего боя в том, что у Ника Ньюэлла отсутствует левая рука. Ник – инвалид с рождения. Однако врожденное увечье н мешало Нику добиваться успехов в борьбе, а затем перейти в смешанные единоборства. В низших разрядах Ник провел 17 боев, в 15 из которых одержал победы.Ник Ньюэлл считает, что он достиг уровня мастерства, который позволит ему выступить в престижном разряде Bellator. При этом однорукий боец уверен в своем успехе.