В Нижнем парке Кисловодска – в самом центре города в ночь на 24 июля неизвестные пока вандалы уничтожили уникальный барельеф Лермонтова. Преступление было совершено накануне дня памяти великого русского поэта: 27 июля 1841 года он был убит на дуэли недалеко от Пятигорска.

В Нижнем парке Кисловодска – в самом центре города, на одной из смотровых площадок, в ночь на 24 июля неизвестные пока вандалы уничтожили уникальный барельеф Лермонтова.Он был установлен здесь в 1948 году, а в 2017-м был сделан капитальный ремонт барельефа.Нет ни одного человека, хоть однажды посетившего Кисловодск, кто бы не поднимался к этому барельефу, гуляя по парку города-курорта.Сейчас правоохранители пытаются установить личности вандалов, сообщается на странице Национального парка "Кисловодский" "ВКонтакте".В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.Преступление было совершено накануне дня памяти великого русского поэта: 27 июля (по новому стилю) 1841 года в возрасте 26 лет он был убит на дуэли недалеко от Пятигорска.