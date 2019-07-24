Группу Дятлова погубила редкая и странная болезнь. О существовании эффекта, который называют зов Полярной звезды, известно северным народам и полярным исследователям.

Группу Дятлова погубила редкая и странная болезнь. Осуществовании эффекта, который называют "зов Полярной звезды",известно северным народам и полярным исследователям.Версия, выдвинутая исследователем из Нижнего Тагила,объясняет очевидно неадекватное поведение участников группы Дятлова передсмертью. Заболевание, о котором идет речь, поморы называют "мерячка",эскимосы – "зов Полярной звезды", саамы – "эмерик". Некоторые ученые и врачи называли недугполярной истерией, а общепринятое название – мэнерик.Как рассказал исследователь Василий Мехоношин со ссылкой насотрудников Мурманского арктического университета, проявляется заболевание втом, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего. "Онислышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица. Есть данные овнезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящиеочаги и плачущих грудных детей", – рассказал исследователь.По мнению эксперта, этой болезнью объясняется и то, чтотуристы из бросили вещи и выбежали из палаток, несмотря намороз, сильный ветер и темноту. Нетрудно представить их ужас, когда они пришлив себя и обнаружили, что находятся среди ночи вдали от лагеря, да еще полуодетые, приводит слова Мехоношинав составе девяти туристов погибла вокрестностях горы 2 февраля 1959 года. До сих пор предпринимаются попыткирасследовать трагедию. Версий около 80-ти: от посещения инопланетян до вполнереалистичных, вроде схода снежной лавины. Однако загадок в деле не становитсяменьше.