Группу Дятлова погубила редкая и странная болезнь. О
существовании эффекта, который называют зов Полярной звезды,
известно северным народам и полярным исследователям.
Группу Дятлова погубила редкая и странная болезнь. О
существовании эффекта, который называют "зов Полярной звезды",
известно северным народам и полярным исследователям.
Версия, выдвинутая исследователем из Нижнего Тагила,
объясняет очевидно неадекватное поведение участников группы Дятлова перед
смертью. Заболевание, о котором идет речь, поморы называют "мерячка",
эскимосы – "зов Полярной звезды", саамы – "эмерик". Некоторые ученые и врачи называли недуг
полярной истерией, а общепринятое название – мэнерик.
Как рассказал исследователь Василий Мехоношин со ссылкой на
сотрудников Мурманского арктического университета, проявляется заболевание в
том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего. "Они
слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица. Есть данные о
внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие
очаги и плачущих грудных детей", – рассказал исследователь.
По мнению эксперта, этой болезнью объясняется и то, что
туристы из бросили вещи и выбежали из палаток, несмотря на
мороз, сильный ветер и темноту. Нетрудно представить их ужас, когда они пришли
в себя и обнаружили, что находятся среди ночи вдали от лагеря, да еще полуодетые, приводит слова Мехоношина
.
в составе девяти туристов погибла в
окрестностях горы 2 февраля 1959 года. До сих пор предпринимаются попытки
расследовать трагедию. Версий около 80-ти: от посещения инопланетян до вполне
реалистичных, вроде схода снежной лавины. Однако загадок в деле не становится
меньше.