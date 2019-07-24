Еще семь человек доставили в больницу с различными травмами

Еще семь человек доставили в больницу с различными травмамиВо Владимирской области произошло смертельное ДТП. Днем 23 июля на 118 километре автодороги «Владимир - Муром» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Фольксваген Крафтер».Полицейские устанавливают причину и обстоятельства происшествия.Как сообщают в региональном УМВД, в аварии погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2107» - житель Муромского района. В автомобиле «Фольксваген Крафтер» пострадало 7 человек. Пассажиров - жительниц соседнего региона - с различными травмами доставили в больницу.